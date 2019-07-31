قال مصدر رسمي سوري لـRT إن "شخصا قتل جراء غارات مجهولة على قرية في القامشلي تخضع لسيطرة الجيش السوري".

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وأشار المصدر، إلى أن "طيرانا يعتقد أنه أمريكي أو تركي، قصف قرية الراشدية في جنوب القامشلي التي تقع تحت سيطرة الجيش السوري".

وأفاد المصدر بأن الغارة، التي حصلت الساعة 11 الليلة الماضية بغطاء طائرات حربية، أسفرت عن مقتل مدني، وتدمير منزل وسيارة.

وقال مصدر آخر لـRT إن "طائرات للتحالف الدولي، كانت تقوم بملاحقة أحد أمراء تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة المذكورة.

من جهة أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ومقره لندن، إن "طائرة لا تزال مجهولة، استهدفت موقعا للفوج 54 في الجيش السوري، بمنطقة الراشدية"، متحدثا عن أن "الغارة استهدفت الموقع العسكري بصاروخ حراري، ومن غير المعروف ما إذا كانت تابعة للتحالف الدولي أو طائرة إسرائيلية".

المصدر: RT