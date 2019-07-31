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شاهد.. سعودي يستضيف 100 حاج روسي في مزرعته

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شاهد.. سعودي يستضيف 100 حاج روسي في مزرعته
RT
سعودي يستضيف 100 حاج روسي في مزرعته
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استقبل مواطن سعودي في مدينة تمير الواقعة شمال غرب مدينة الرياض 100 حاج وحاجة قادمين من روسيا.

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وصول أكثر من مليون حاج إلى السعودية
وصول أكثر من مليون حاج إلى السعودية

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حافلة حجاج كانت في طريقها لزيارة المسجد النبوي، وهي تحط رحالها في مزرعة مواطن سعودي، بينما ترجل منها الحجاج الذين لقوا ترحيبا كبيرا من المتواجدين في المكان.

وفي وقت سابق، استقبل وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر بنتن، في جدة سفير روسيا لدى المملكة، سيرغي كوزلوف.

وتناول اللقاء "الأحاديث الودية والموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج"، كما أشاد السفير الروسي "بالجهود المبذولة والخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن".

وأعلنت السعودية عن وصول أكثر من مليون حاج إلى المملكة حتى يوم الأحد الماضي.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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