حليف لأردوغان يدعو إلى تسليح الشباب السوري في تركيا وإعادتهم إلى الحرب في بلادهم

أثار رئيس بلدية أنقرة الكبرى السابق، مليح كوكجك، الذي يعتبر حليفا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، موجة من الجدل في تركيا بعد دعوته إلى تسليح السوريين في بلاده وإعادتهم لسوريا.

وأعرب كوكجك، عبر سلسلة تغريدات نشرها مؤخرا على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، عن تأييده لفكرة تدريب الشباب السوري في معسكرات داخل أراضي تركيا، ومن ثم إرسالهم إلى سوريا للقتال.

واعتبر المسؤول التركي السابق أنه "لا بد من سياسة جديدة" في تركيا تجاه اللاجئين السوريين، مؤكدا على بقاء الرجال والنساء السوريين المتجاوزين سن 35 عاما والأطفال أيضا في البلاد مع اعتبارهم ضيوفا، مقترحا أن يتم تدريب الشباب ممن هم أقل من سن 35 سنة في معسكرات، ومن ثم تسليحهم وإعادة إرسالهم إلى الحرب.

4️⃣YENİ BİR POLİTİKA ŞART...

TÜRKİYE'DE YAŞIYAN 35 YAŞIN ALTINDA ELİ SİLAH TUTAN NE KADAR SURİYE’Lİ̇ VARSA TÜRKİYE'DE KURULACAK KAMPLARDA ASKERİ EĞİTİME ALINMALI VE SURİYE CEPHELERİNE GÖNDERİLMELİ. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 28 июля 2019 г.

وقال مليح كوكجك: "يجب أن يتم إرسال الشباب السوري الموجود في تركيا، إلى معسكرات تدريب يتم تأسيسها داخل تركيا، وبعدها يجب إرسالهم إلى جبهات الحرب في سوريا. ومن لا يقبل هذا الإجراء من الشباب السوريين في هذا السن يتم ترحيله فورا".

5️⃣SURİYELİ ÇOCUKLAR,KADINLAR, YAŞLILAR VE ENGELLİLER BİZE EMANET. BAŞIMIZIN ÜZERİNDE YERLERİ VAR.BİZ ONLARA BAKALIM.



AMA 35 YAŞ ALTI SURİYE’Lİ̇LER ÇARPIŞSIN VE ÜLKELERİNİ TERÖRİSTLERİN ELİNDEN TEKRAR ALIP, ÇOLUK ÇOCUKLARINI ÜLKELERİNE DÖNDÜRSÜN... — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 28 июля 2019 г.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر مقربة من دائرة الرئيس التركي أن من المتوقع أن يتولى كوكجك، المستقيل من رئاسة بلدية أنقرة في عام 2017، منصب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

وأوضحت التقارير أن كوكجك سيشغل هذا المنصب بتعليمات من أردوغان نفسه، الذي يتزعم الحزب الحاكم، في التشكيل الجديد الذي سيشهده "العدالة والتنمية"، رغم الاتهامات الموجهة إلى عمدة العاصمة التركية بالفساد وتعاطي الرشوة أثناء رئاسته بلدية أنقرة.

وتمثل تركيا أبرز داعم لتشكيلات المسلحين السوريين المعارضين للسلطات في دمشق التي قطعت أنقرة العلاقات معها إثر اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وتعمل تركيا منذ 2018 على إنشاء ما تسميه بـ "الجيش الوطني السوري" شمال البلاد المكون بالدرجة الأولى من فصائل "الجيش السوري الحر" والذي يضم حاليا نحو 30 ألف شخص.

وبسبب اندلاع الحرب في سوريا، استضافت تركيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، وتقول أنقرة إن عددهم في البلاد يصل إلى نحو 3.5 مليون شخص.

المصدر: وسائل إعلام تركية