قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن السلطات الأمريكية اعتقلت لاجئين صوماليين في مدينة تاكسون الأمريكية، كانا في طريقهما إلى مصر.

Somali refugees arresed in Tucson on way to Egypt. They were in touch with an agent posing as a terrorist. One of them stated, “The best wake up call is Islamic State to get victory or another 9/11.” Get smart people! #MAGA#KAG@foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 июля 2019 г.

إقرأ المزيد

وأضاف ترامب أن "اللاجئين كانا على تواصل مع وكيل لصالح الجماعات الإرهابية. وقال أحدهما: أفضل شيء هو أن ينتصر داعش أو تقع هجمات أخرى مماثلة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر".

وكان لاجئان صوماليان قد وقعا في فخ نصبه لهما مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، وكشف تأييدهما لتنظيم "داعش" الإرهابي، ومحاولتهما الالتحاق به.

المصدر: RT