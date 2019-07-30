 
مباشر

ترامب يغرد بعد اعتقال صوماليين كانا في اتجاههما إلى مصر للانضمام لـ "داعش"

أخبار العالم العربي

ترامب يغرد بعد اعتقال صوماليين كانا في اتجاههما إلى مصر للانضمام لـ
Reuters
ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m6zs

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن السلطات الأمريكية اعتقلت لاجئين صوماليين في مدينة تاكسون الأمريكية، كانا في طريقهما إلى مصر.

إقرأ المزيد
أمريكا.. كمين يطيح بلاجئين صوماليين كانا يعتزمان الالتحاق بـ
أمريكا.. كمين يطيح بلاجئين صوماليين كانا يعتزمان الالتحاق بـ"داعش"

وأضاف ترامب أن "اللاجئين كانا على تواصل مع وكيل لصالح الجماعات الإرهابية. وقال أحدهما: أفضل شيء هو أن ينتصر داعش أو تقع هجمات أخرى مماثلة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر".

وكان لاجئان صوماليان قد وقعا في فخ نصبه لهما مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، وكشف تأييدهما لتنظيم "داعش" الإرهابي، ومحاولتهما الالتحاق به.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا