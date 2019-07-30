أمريكا.. كمين يطيح بلاجئين صوماليين كانا يعتزمان الالتحاق بـ"داعش"

وقع لاجئان صوماليان في فخ نصبه لهما مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، وكشف تأييدهما لتنظيم "داعش" الإرهابي، ومحاولتهما الالتحاق به.

وقد تواصل أحد عناصر مكتب التحقيقات متنكرا مع اللاجئين الصوماليين أحمد محمد وعبدي حسين، واكتشف أنهما يعتزمان السفر إلى سيناء في مصر، والالتحاق بتنظيم "داعش".

وألقت السلطات الأمريكية القبض عليهما بعد اقتنائهما لتذكرتي سفر إلى مصر عبر مدينة توسون الأمريكية.

وأثار الشابان انتباه المحققين من خلال كتابتهما على وسائل التواصل الاجتماعي في أغسطس الفائت، عندما عبر أحدهما عن رغبته بالسفر إلى سوريا أو مصر للالتحاق بتنظيم "داعش" والموت "شهيدا".

ووجهت النيابة العامة إليهما تهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عاما.

المصدر: نوفوستي