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إيران تدين "قصف التحالف العربي" سوقا في اليمن

أخبار العالم العربي

إيران تدين
Reuters
رجال أصيبوا بغارة جوية على سوق في محافظة صعدة اليمنية يتلقون رعاية طبية في مستشفى الجمهورية المحلي في صعدة
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دانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة "قصف التحالف العربي" سوقا في محافظة صعدة جنوب غرب اليمن، واصفة إياه بالعمل الوحشي وغير الإنساني.

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وقالت الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء في بيان لها إن: "السعودية تريد التعويض عن هزيمتها السياسية والميدانية في اليمن عبر قتل النساء والأطفال والمدنيين".

وأضافت: "أمريكا والدول الأوروبية التي تبيع السلاح للمعتدين على اليمن شركاء في هذه الجرائم وعليهم تحمل مسؤولياتهم".

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية عن مقتل 14 شخصا وإصابة 25 آخرين بقصف سعودي على سوق شعبية بمحافظة صعدة، متوعدة السلطات السعودية بالرد على الهجوم.

المصدر: RT

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