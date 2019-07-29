أنباء عن مقتل 13 شخصا بضربة جوية على صعدة اليمنية

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الاثنين، عن مقتل 13 شخصا وإصابة 23 آخرين جراء قصف سعودي على سوق شعبية بمحافظة صعدة جنوب غرب اليمن.

وقالت قناة "المسيرة نت" التابعة للحوثيين إن قصفا جويا نفذته القوات السعودية، استهدف اليوم الاثنين سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية مع المملكة في المحافظة، نتج عنه مقتل 13 مواطنا، بينهم طفلان، وسقوط 23 جريحا، بينهم 11 طفلا، وذلك في حصيلة غير نهائية.

من جانبها، أكدت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصدر طبي، أن أكثر من 10 أشخاص قتلوا جراء ضربة جوية على صعدة، فيما لم يصدر حتى الآن التحالف العربي أي تعليق على هذه التقارير.

ويمر اليمن منذ أغسطس العام 2014 بحرب مستمرة بين قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية المدعومة إيرانيا والتي تسيطر على العاصمة صنعاء من جهة، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي يؤيدها منذ مارس 2015 التحالف العربي بقيادة السعودية.

وسبق أن أعلنت الأمم المتحد أن عمليات التحالف العربي، التي يقول الأخير إنها تستهدف فقط مواقع للحوثيين، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين، الأمر الذي تنفيه الرياض بشدة.

المصدر: المسيرة + رويترز + وكالات