نشرت صحيفة "الصباح الأسبوعي" التونسية، تصريحات وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي لصحيفة "لوطون" في عددها الصادر يوم 26 يوليو، بشأن آخر لقاء جمعه بالرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وقالت "الصباح الأسبوعي" إن "وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، أكد أنه وفي آخر مقابلة له مع الرئيس الراحل في قصر قرطاج، يوم الاثنين 22 يوليو، حاول أن يراوغ بلباقة رئيس الجمهورية السابق وأن يطمئنه حول وضعه الصحي الحرج".

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وأضافت الصحيفة: "ولكن فطنة الرئيس الراحل المعهودة وقدرته على تقييم الأوضاع كانت يومها في الموعد أيضا، حيث أن السبسي قال حرفيا لوزير الدفاع: أعرف بأن الساعة قد حلت.. ونحن جاهزون لمشيئة الله".

وتابعت بالقول إن "هذه الكلمات ظلت عالقة في ذهن وزير الدفاع الذي أكد أن هذه الجملة أعقبها الرئيس الراحل برسائل (مهمة جدا) اعتبر أنه ليس مناسبا تناولها إعلاميا الآن".

جدير بالذكر أن الباجي قايد السبسي استقبل يوم الاثنين 22 يوليو 2019 بقصر قرطاج، وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، حيث كشف الأخير أنه استعرض خلال اللقاء مع الرئيس الوضع الأمني بالبلاد وخاصة على الحدود، والجاهزية العليا للقوات العسكرية بفضل التنسيق المستمر بين المؤسستين العسكرية والأمنية.

وأعلنت الرئاسة التونسية، يوم الخميس 25 يوليو وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية، مساء الأربعاء 24 يوليو.

المصدر: "الصباح الأسبوعي" التونسية + وكالات