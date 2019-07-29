السعودية.. تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن

أصدرت وزارة الداخلية في السعودية، اليوم الاثنين، بيانا، بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة بمنطقة عسير.

وقال البيان إن ضياء بن عبد الرحمن بن هليل العنزي، سعودي الجنسية، أقدم على قتل عبد الرحمن بن أحمد بن خلاف كعبي، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه عدة طعنات أدت لوفاته.

وأضافت الداخلية أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وتابعت الوزارة بالقول إنه وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، مشيرة إلى أن الحكم أيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا. وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأكدت الداخلية أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني، اليوم الاثنين 29 يوليو، بمنطقة عسير، جنوب غربي المملكة.

المصدر: واس