تحركات في مصر بعد نشر علاء مبارك وثيقة مزيفة تتهم رئيس تحرير جريدة مشهورة بـ "فضيحة جنسية" (صور)

أثير جدل كبير في مصر بعد ظهور وثيقة مزيفة تتهم رئيس تحرير جريدة مشهورة بـ "فضيحة جنسية"، ولكن سرعان ما تم كشف الحقيقة.

أقسم بالله انتوا بقر

طب اللي يفبرك يظبط الاسم صح

اسمي أهو يا عبيط منك ليه معاكوا جواز السفر نفسه

مش اللي انتوا حاطينه عشان لو حبيتوا تعدلوا الفبركة الهبلة دي

اعملوها صح طيب يخرب بيت الجهل

😂😂

وبعدين هو اليوم السابع كان موجود سنة ١٩٩٩ 😂

خرفان خرفان خرفان

😂

مش هنوقف فضحكم أبداً pic.twitter.com/7Jxrow90AZ — Khaled Salah (@Youm7Khaled) 28 июля 2019 г.

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ورد الكاتب الصحفي المصري، خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، على تسريب مستند مفترض من إحدى المؤسسات الأمنية التي تتهمه فيه بقضية أخلاقية، نافيا صحة المستند الذي تم تسريبه من الأساس.

وقال صلاح في تغريدة على صفحته الرسمية على "تويتر": "اللي يفبرك اسمي طيب يظبط الاسم صح، اسمي أهو معاكوا جواز السفر نفسه مش اللي انتوا حاطينه، عشان لو حبيتوا تعدلوا الفبركة الهبلة دي اعملوها صح، طيب يخرب بيت الجهل وبعدين هو اليوم السابع كان موجود سنة 1999".

وتسبب بالأزمة، علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، حيث نشر صورة المستند المزعوم على حسابه على "تويتر" لمدة ساعات قبل أن يعود ويحذفه.

وبدأت نيابة أمن الدولة في مصر التحقيق في بلاغ يتهم علاء مبارك بالإساءة للدولة والتحريض ضدها بنشر تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البلاغ الذي تقدم به سمير صبري المحامي، أن نجل مبارك، أدين في العديد من القضايا من بعد ثورة 25 يناير 2011، وارتبط اسمه بالعديد من الجرائم التي ارتكبها إبان حكم والده، ولكنه لم يتعظ من ذلك.

وأضاف مقدم البلاغ أن علاء ينشر الكثير من التدوينات عبر حسابه على موقع "تويتر"، ويهاجم خلالها الدولة بشتى الطرق، فيقوم بمهاجمة مسؤول بالحكومة المصرية، ويسخر من المنظومة الرياضية، ويحاول تشويه قرارات الحكومة، وأصبح مادة خصبة يحتفي به إعلام جماعة الإخوان الإرهابية.

كما أكد البلاغ أن تدوينات نجل الرئيس الأسبق، تسببت في موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأن جماعة تستغل تغريداته التي يقوم فيها بمهاجمة الدولة المصرية في محاولة منه لتشويه مسؤوليتها ونشر تغريدات تخدم إعلام الإخوان.

المصدر: وكالات