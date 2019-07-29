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السيسي يستقبل نائب رئيس المجلس العسكري السوداني

أخبار العالم العربي

السيسي يستقبل نائب رئيس المجلس العسكري السوداني
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي) في القاهرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن السيسي أكد خلال اللقاء على "الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق".

وأضاف المتحدث أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، استعرض آخر تطورات الموقف الحالي في السودان.

وتناول اللقاء بعض جوانب العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين.

المصدر: RT

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