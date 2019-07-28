الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها في السعودية بواسطة طائرات مسيرة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، ليلة الاثنين، استهداف مطار أبها الدولي السعودي مجددا، باستخدام طائرات مسيرة.

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ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن متحدث باسم القوات المسلحة للجماعة، أن "سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية واسعة على مطار أبهاالدولي بطائرات قاصف 2K".

وتابع المتحدث أن الطائرات المسيرة "استهدفت مواقع هامة في مطار أبها الدولي وحققت بفضل الله إصابة دقيقة". وأضاف أن العمليات الأخيرة تأتي "ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 15 غارة جوية"، في إشارة إلى أداء طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، منذ 2015، دعما لحكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ضد الحوثيين.

المصدر: قناة المسيرة