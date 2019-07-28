أقدم مواطن مصري على قتل زوجته بعد خروجها من غرفة العمليات لأنها أنجبت أنثى.

ونشرت صفحة "صوت أطباء مصر"، اليوم الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نبأ الحادثة المؤسفة، حيث قام زوج بقتل زوجته بضربها بعنف بعد خروجها من غرفة العمليات بسبب ولادتها أنثى.

وقالت الصفحة في منشور لها: "وفاة سيدة في مستشفى المطرية قبل قليل بعد إجرائها عملية ولادة قيصرية".

وأضافت الصفحة أن الزوج ولدى معرفته بولادتها لأنثى، إنهال عليها بالضرب بعد خروجها من العملية وتعمد ركلها على مكان العملية، ما أدى إلى حدوث نزف شديد ووفاتها.

وتابعت الصفحة أنه تم إلقاء القبض على الرجل بعد أن احتجزه أمن المستشفى.

المصدر: "المصريون"