ظهور لافت وغير متوقع للأسد وعائلته في دمشق (بالصور)

زار الرئيس السوري، بشار الأسد، وعائلته، اليوم الأحد، مطعما غرب العاصمة السورية دمشق.

ونشرت صفحة المطعم في موقع "فيسبوك" صورا للرئيس السوري وزوجته، أسماء الأسد، ونجله، حافظ بشار الأسد، في المطعم.

ويزور الرئيس السوري وعائلته من حين إلى آخر مواقع شعبية ومطاعم في دمشق ومختلف المحافظات السورية، وزيارة اليوم تأتي في الوقت الذي تخضع فيه السيدة السورية الأولى لعلاج مستمر من مرض السرطان.

المصدر: RT