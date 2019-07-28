أصدرت وزارة الداخلية السعودية يوم السبت جملة من التعليمات التي تخص الراغبين بأداء شعائر الحج لبيت الله الحرام، وحذرت من فرض عقوبات وغرامات مالية على المخالفين.

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وجاء في بيان الوزارة، أن رجال الأمن سيمنعون كل من لا يحمل تصريحا من الدخول الى مكة المكرمة.

كما حذرت الوزارة مالكي وسائقي المركبات الذين ينقلون حجاجا إلى مكة المكرمة قبل حصولهم على التصاريح، بأنهم سيكونون عرضة لتطبيق العقوبات التالية بحقهم:

1- السجن 15 يوما في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و6 أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.

2- غرامة مالية 10000 ریال في المرة الأولى، و25000 ریال في المرة الثانية، و50000 ریال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح.

3- ترحيل الناقل إذا كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدة المحددة نظاما.

4- المطالبة قضائيا بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة.

5- التشهير بالمخالف.

تصريح الحج شرط لدخول المواطنين والمقيمين المُحْرِمين للحج إلى مكة المكرمة. pic.twitter.com/jaKaKwL8U1 — الأمن العام (@security_gov) 27 июля 2019 г.

المصدر: عكاظ