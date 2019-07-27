أصدرت سفارة البحرين لدى بريطانيا، اليوم الجمعة، بيانا بشأن حادثة التعدي على مقرها الدبلوماسي في لندن.

وقالت السفارة في بيان نشرته على "تويتر"، إن "الشرطة البريطاينة ألقت القبض، يوم الجمعة، على أحد الأشخاص بتهمة التعدي على مبنى سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة في لندن، نتيجة لاقتحام غير مصرح به على سطح السفارة".

وأضافت أن الشرطة استدعيت بطلب من السفارة، مشيرة إلى أن الشخص الذي صعد فوق المبنى نُقل فورا إلى مركز شرطة ويستمنستر.

#Bahrain Embassy Statement Regarding the Incident of Trespass on Diplomatic Premises pic.twitter.com/cVch4umn5B — Bahrain Embassy UK (@BahrainEmbUK) 27 июля 2019 г.

كما أشارت سفارة البحرين بلندن إلى أن الشخص الذي أُلقي القبض عليه مدان بالتهمة بنفسها عام 2012.



وأوضح بيان السفارة أن "الشخص المعتقل صعد على سطح السفارة بغرض دعم أعضاء تابعين لمنظمات إرهابية مدرجين بقوائم الارهاب في المملكة المتحدة"، موضحا أنه هدد بالقفز قبل أن يتدخل موظفو السفارة لردعه حرصا على سلامته حتى وصول الشرطة.

I am now on the roof of the #Bahrain Embassy in London, and willing to risk my life to stop the executions of Ali AlArab and Ahmed AlMalali. I'm calling on @borisjohnson to call the King to stop the executions immediately. pic.twitter.com/l0qqcbOw8s — Moosa Abd Ali (@MoosaAkrawi) 26 июля 2019 г.

Someone from the Embassy attempted to push the rooftop of the Embassy.#Bahrainpic.twitter.com/HajFvKSd7S — Sayed Ahmed AlWadaei (@SAlwadaei) 26 июля 2019 г.

Breaking: Police Broke the door of the Bahraini Embassy. Moosa still screaming HELP HELP pic.twitter.com/GpiKTt1xLZ — Sayed Ahmed AlWadaei (@SAlwadaei) 26 июля 2019 г.

المصدر: سفارة البحرين في بريطانيا