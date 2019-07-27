تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لناشط بحريني، يدعى موسى الستراوي، وهو يعتلي سطح سفارة بلاده في لندن، مهددا بالانتحار احتجاجا على حكم إعدام بحرينيين اثنين.

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ورفع الناشط لافتة كتب عليها: "أخاطر بحياتي لإنقاذ شخصين من الإعدام خلال الساعات القليلة القادمة، بوريس جونسون تصرف".

وادعى نشطاء بحرينيون بأن "موظفي السفارة قاموا بإنزال الستراوي وأخذه إلى داخل المبنى عنوة، ما اضطر الشرطة البريطانية للدخول للسفارة حفاظا على سلامة الناشط".

وفيما يبدو فإن الشرطة البريطانية قامت بالدخول إلى السفارة لإنزال الناشط من على السطح حفاظا على حياته.

وأظهرت الفيديوهات المتداولة التواجد الكثيف لعناصر الشرطة أمام مبنى السفارة البحرينية في لندن، ولحظة دخولهم إليها لإخراجه.

هذا ولم يصدر بعد أي تعليق من السفارة البحرينية لدى بريطانيا تعقيبا على الواقعة.

يأتي هذا تزامنا مع تنفيذ النيابة العامة البحرينية صباح اليوم السبت حكم الإعدام بحق 3 مدانين في "قضايا متعلقة بالإرهاب وقتل إمام مسجد"، حسب البيان الرسمي البحريني.

Die britische Polizei ist jetzt mit @MoosaAkrawi am Tatort angekommen und hat "Keine Hinrichtungen" vom Dach der Botschaft gesungen. #Bahrainpic.twitter.com/IFOkYfqVAo — 🕊Ahmed jasim ☫ (@Ajkbh) July 26, 2019

Activist Moosa AbdAli, @MoosaAkrawi now from the top of the Bahraini embassy in London: I will throw myself if torture victims are executed" #Bahrainpic.twitter.com/GJnU1DP0R6 — angry arabiya (@angryarabiya) July 26, 2019

تعزيزات أمنية في محيط سفارة البحرين في لندن pic.twitter.com/6FFebZIh2U — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) July 26, 2019

عاجل

الشرطة البريطانية تضطر لاقتحام سفارة البحرين في لندن pic.twitter.com/SmBhNvTXy0 — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) July 26, 2019

المصدر: RT