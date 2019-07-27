قتلى ومفقودون جراء فيضانات عارمة جنوب اليمن

أكد مسؤولون يمنيون أن ستة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، جراء فيضانات عارمة نجمت عن هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الـ 24 الماضية في مناطق واسعة جنوب البلاد.

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وأشار المسؤولون لوكالة "أسوشيتد برس"، اليوم السبت، إلى أن الفيضانات غمرت عشرات المزارع وقطعت طرقا وجرفت سيارات وماشية في أجزاء من محافظتي أبين وشبوة، علاوة على انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق المنكوبة.

ولا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين، حسب المسؤولين.

وسبق أن اجتاحت فيضانات 12 محافظة يمنية، في يونيو الماضي، مهددة أرواح أكثر من 80 ألف شخص، حسب الأمم المتحدة.

المصدر: أسوشيتد برس