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الفيضانات والأمطار الغزيرة تهدد حياة أكثر من 80 ألف يمني

أخبار العالم العربي

الفيضانات والأمطار الغزيرة تهدد حياة أكثر من 80 ألف يمني
Reuters
فيضانات في صنعاء
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حذرت مفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین من تداعیات الأمطار الغزیرة والفیضانات التي اجتاحت 12 محافظة يمنية في الأسابیع الماضیة، على حیاة أكثر من 80 ألف شخص، لاسیما انتشار الأوبئة.

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ولفتت المفوضیة في بیان لها، الیوم الثلاثاء، إلى التقاریر الأولیة للسلطات الیمنیة في صنعاء، التي تضمنت ارتفاع حالات الاشتباه بالإصابة بوباء الكولیرا إلى أكثر من 364 ألف حالة، إضافة إلى 639 حالة وفاة في جمیع أنحاء الیمن منذ بدایة العام الحالي 2019 وحتى الوقت الحاضر.

وذكرت أن محافظة حجة في شمال غرب الیمن، التي تأوي نازحین، من بین أكثر المناطق تضررا، مع وجود نحو 50 ألف شخص في حاجة إلى مساعدات عاجلة، إضافة إلى آلاف آخرین في مختلف أنحاء الیمن.

وتشمل المحافظات المتضررة الأخرى تعز وإب وریمة وذمار والبیضة ومأرب والجوف وعدن ولحج وأبین وحضرموت.

الفيضانات والأمطار الغزيرة تهدد حياة أكثر من 80 ألف يمني
Reuters
فيضانات في صنعاء

وأوضحت المفوضیة أن كثیرا من المنكوبین بالفیضانات یعیشون في ملاجئ الطوارئ ومناطق سكن عشوائیة وتعرضت خیامھم لأضرار بسبب الأمطار، ما أدى إلى تشردھم وتجریدھم من أبسط أنواع الحمایة والخصوصیة.

وأكدت على أن الفیضانات دمرت أعدادا من العیادات الصحیة والمستلزمات الدوائیة ومخازن المواد الغذائیة والمدارس ومرافق الصرف الصحي، ما زاد في المخاطر الصحیة.

الفيضانات والأمطار الغزيرة تهدد حياة أكثر من 80 ألف يمني

المصدر: كونا

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