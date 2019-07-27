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وداعا الباجي قايد السبسي

أخبار العالم العربي

وداعا الباجي قايد السبسي
Reuters
موكب الجنازة يغادر القصر الرئاسي
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تودع تونس اليوم السبت أول رئيس لها انتخب بشكل ديمقراطي مباشر إلى مثواه الأخير.

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تونس تشيع جثمان رئيسها الراحل إلى مثواه الأخير
تونس تشيع جثمان رئيسها الراحل إلى مثواه الأخير

وتم تنظيم جنازة وطنية مهيبة للرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، الذي توفي يوم الخميس عن عمر ناهز 93 عاما. وانطلقت مراسم تشييع الجثمان من قصر قرطاج في العاصمة.

وحضر الجنازة زعماء عديد من الدول العربية والغربية، كما أعلن حافظ قايد السبسي ابن الرئيس الراحل، أن الدعوة مفتوحة لجميع التونسيين لحضور الجنازة.

وألقى كلمة لتأبين السبسي كل من الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق في ليبيا فايز السراج، رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس مالطا جورج فيلا، ملك إسبانيا فيليب السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وشددت السلطات إجراءاتها الأمنية وأغلقت الطرق التي مر عبرها موكب الجنازة أو بالقرب منها، وانتشرت قوات الأمن في أغلب مناطق العاصمة وقرب مقبرة الجلاز، حيث سيوارى جثمان الراحل الثرى إلى جانب أفراد من عائلته.

وداعا الباجي قايد السبسي
Reuters
وداعا الباجي قايد السبسي
Reuters
وداعا الباجي قايد السبسي
Reuters
وداعا الباجي قايد السبسي
Reuters
وداعا الباجي قايد السبسي
Reuters
وداعا الباجي قايد السبسي
Reuters
وداعا الباجي قايد السبسي
Reuters

المصدر: RT

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تونس تشيع رئيسها الراحل الباجي قايد السبسي