رئيس الجزائر وأمير قطر وملك إسبانيا وزعماء آخرون يحضرون جنازة الرئيس التونسي الراحل

أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، اليوم الجمعة، بأن رؤساء وقادة ودبلوماسيي عدد من الدول سيحضرون جنازة الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي.

وقالت الوكالة إن موكب الجنازة الذي سينظم، يوم السبت، سيحضره الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وملك إسبانيا فيليب السادس.

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وأشارت إلى أنه تأكد في وقت سابق، حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس البرتغالي مارتشيلو ريبلو دي سوزا، في هذه الجنازة الوطنية التي سيؤمنها الجيش الوطني.

كما سيواكب الجنازة التي ستنطلق من مقر إقامة الرئيس الراحل بقصر قرطاج، الساعة 11 صباحا في اتجاه مقبرة الجلاز بالعاصمة، ممثلون عن المنظمات الدولية والإقليمية وعدد من الشخصيات الوطنية والدولية وأصدقاء تونس، من بينهم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ونقل جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الجمعة، من المستشفى العسكري بالعاصمة نحو القصر الرئاسي بقرطاج، وسط إجراءات أمنية مشددة وتجمهر كبير للمواطنين.

جدير بالذكر أن قادة ورؤساء دول ومنظمات قدمت التعازي لتونس حكومة وشعبا على المصاب الجلل، فيما أعلنت العديد من الدول العربية الحداد على روح الفقيد.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية