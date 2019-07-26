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قتلى وجرحى في اشتباكات دموية بصعيد مصر

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قتلى وجرحى في اشتباكات دموية بصعيد مصر
Reuters Amr Abdallah Dalsh
الأمن المصري
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قتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون في مشاجرة بالأسلحة النارية، في محافظة أسيوط بصعيد مصر، عقب خروج المصلين من أحد المساجد.

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وتلقت الشرطة المصرية إخطارا يفيد بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين أمام مسجد عزبة النقطة بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 3 أشخاص بينهما شقيقان، وإصابة 4 آخرين بطلقات نارية، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي، والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وكشفت التحريات الأولية عن أن الحادث نتج عن خلاف قديم بين العائلتين تجدد أمس، واشتد اليوم بعد صلاة الظهر.

ويشهد صعيد مصر العديد من عمليات الثأر والقصاص التي يروح ضحيتها العديد من الأشخاص.

المصدر: وكالات

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