دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية كافة الحجاج المتوجهين إلى مكة المكرمة ابتداء من يوم الأحد 28 يوليو 2019 إلى الإحرام في الطائرات حين بلوغ ميقات "رابغ".

وأشارت الوزارة أمس الخميس في بيان لها إلى ضرورة "علم كافة حجاج التنظيم الرسمي أن الرحلات المبرمجة من جميع المطارات المغربية إلى الديار المقدسة سيتوجه حجاجها مباشرة إلى مكة، وعليه يتعين على هؤلاء الحجاج أن يصحبوا معهم إحرامهم خلال الرحلة ليحرموا في الطائرات حين بلوغ ميقات رابغ، إحدى محافظات منطقة مكة".

وأشار البيان إلى أن آخر رحلة يتوجه حجاجها إلى المدينة المنورة هي الرحلة التي ستنطلق يوم الأحد على الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، من مطار فاس سايس.

المصدر: وكالة المغرب العربي