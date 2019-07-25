نفذت السلطات السعودية، اليوم الخميس، حكم الإعدام بحق سعودي ويمني في مدينة الرياض، أدينا بتهم ارتكاب الفاحشة بقصر والاعتداء عليهم بالضرب.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الداخلية السعودية: "أقدم كل من فهد بن سامر بن مرزوق الكثيري، سعودي الجنسية، ومحمد نعمان فازع العقيل، يمني الجنسية، على الترصد لعدد من الأحداث القصر في أوقات مختلفة وخطفهم وفعل الفاحشة بهم بالقوة، والاعتداء عليهم بالضرب والتسبب في إصابتهم".

وتابع البيان: "تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام لهما بارتكاب جريمتهما وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية، وصدر بحقهما صك يتضمن الحكم عليهما بالقتل تعزيرا لشناعة جرمهما، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق المذكورين".

وأشارت الداخلية إلى أنه "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا" بحق الجانيين المذكورين في العاصمة السعودية الرياض.

المصدر: واس