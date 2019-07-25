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ليبيا.. أنباء عن اختطاف وزير النفط السابق!

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ليبيا.. أنباء عن اختطاف وزير النفط السابق!
alhadath.net
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ذكرت وسائل إعلام ليبية أن مسلحين مجهولين قاموا أمس الأربعاء باختطاف وزير النفط السابق، عبد الباري العروسي، من أمام منزله بمنطقة السراج في العاصمة طرابلس.

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ونقلت تقارير إخبارية تأكيد عائلة الوزير السابق نبأ الاختطاف، فيما قال بيان صادر عن "التجمع الوطني الليبي لثوار 17 فبراير" إن مجموعة مسلحة اقتادت العروسي إلى جهة مجهولة، وطالب البيان السلطات بملاحقة المجرمين ومحاسبتهم والعمل على عودة الوزير سالما إلى أسرته.

وأفيد بأن العروسي يبلغ من العمر 58 عاما، وشغل منصب وزير النفط والغاز أثناء فترة رئاسة، علي زيدان، للحكومة الليبية بين عامي 2012 - 2014.

وينتمي الوزير السابق إلى حزب العدالة والبناء المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وكان سجينا سياسيا في عهد القذافي.

المصدر: وسائل إعلام ليبية

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