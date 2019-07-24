ظهر على موقع وزارة الدفاع التركية شريط فيديو يظهر قطعا حربية ترافق السفن التي أرسلتها أنقرة للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışması yapan gemilerimize;

havadan “BAYRAKTAR TB-2 İHA , Deniz Karakol Uçağı ve Deniz Helikopterleri”, suüstünden “Fırkateyn, Korvet ve Hücumbotlar”, sualtından “Denizaltılar” ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor. pic.twitter.com/zeqBWAE39n — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 23 июля 2019 г.

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ونشرت الوزارة على موقعها على "تويتر"، مقطع فيديو يظهر سفينتين حربيتين ترافقان سفينة تنقيب عن الطاقة.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن قواتها توفر الحماية الكاملة للسفن، فوق المياه وتحتها، فضلا عن طائرات حربية، وأخرى مسيرة تؤمن الحماية الجوية وتراقب المكان.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن "الإجراءات التركية في شرق المتوسط وفي سوريا تظهر حرص أنقرة على حماية حقوق الشعب التركي وأتراك قبرص".

وكانت مصر قد اتهمت السلطات التركية "بمواصلة اتخاذ إجراءات أحادية" تزيد من حدة التوتر في البحر الأبيض المتوسط على خلفية إرسال أنقرة سفينة ثانية إلى سواحل شمال قبرص للتنقيب عن الغاز.

وتنفذ تركيا، منذ يوم 4 مايو الماضي، أعمال التنقيب عن الغاز، "بإذن" من جمهورية شمال قبرص التركية، في منطقة من مياه البحر الأبيض المتوسط، تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة من قبل جمهورية قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكذلك مصر، إلا أن تركيا أكدت مرارا عزمها مواصلة هذه الأنشطة بل وإرسال سفينة تنقيب ثانية إلى المنطقة.

المصدر: RT