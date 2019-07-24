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أمير سعودي يتألم لعدم تعريب كلمة "snapchat"!

مجتمع

أمير سعودي يتألم لعدم تعريب كلمة
AFP
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دعا مستشار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وأمير مكة خالد الفيصل إلى البحث عن مرادف عربي لتسمية " snapchat"، وتعهد الأمير بأنه لن ينطق بها مرة أخرى بغير العربية.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن أمير مكة المكرمة أعلن أمس عن جائزة للإعلام الجديد تحمل اسم "جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد"، وتكون قيمتها نصف مليون ريال.

وتخصص هذه الجائزة لمجالات الأفلام القصيرة، والصورة والتغريدة، و"snapchat"، التي توقف عندها الأمير خالد الفيصل قائلا: "أنا مضطر لأن أقولها، مع أني أتألم لعدم وجود كلمة عربية مرادفة لها".

وتابع الأمير في هذا السياق قائلا: "أرجو ألا يتكرر ذلك، وأن يقدموا لي كلمة عربية في حال طلبوا مني أن أذكر هذه الكلمة، لأنني لن أقولها مرة أخرى بكلمة غير العربية".

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