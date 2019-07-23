أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، أن السعودية أطلقت سراح مواطن قطري احتجزته لأكثر من عام، بعد اعتقاله في اليمن للاشتباه في أنه ينشط مع الحوثيين.

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وقالت اللجنة القطرية الوطنية التي تعتبر هيئة رسمية، إن القطري، محسن الكربي، كان في اليمن لزيارة أقاربه، وإنه احتجز في السعودية دون توجيه اتهامات له وحرم من الاتصال بأسرته أو محاميه.

وأضافت في بيان لها: "تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات السعودية بتعويض المواطن القطري محسن الكربي عن الضرر الذي لحق به خلال فترة إخفائه قسريا".

كما طالبت بالإفراج عن قطري آخر يدعى عبد العزيز سعيد عبد الله، وهو طالب قالت إنه محتجز في السعودية منذ يوليو تموز 2018 دون محاكمة.

وكانت قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، قد ألقت القبض على القطري محسن الكربي في أبريل 2018. وقالت مصادر أمنية يمنية في ذلك الوقت إن القوات اليمنية اعتقلته على الحدود مع سلطنة عمان، للاشتباه في أنه ضابط مخابرات يعمل مع الحوثيين.

وتفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر منذ يونيو 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

المصدر: "رويترز"