معهد الاستشراق الروسي يكرم أمين رابطة العالم الإسلامي

منح معهد الاستشراق الروسي شهادة الدكتوراه الفخرية للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقة بين العالم الإسلامي وروسيا.

وخلال حفل التكريم، الذي جرى في العاصمة الروسية، استعرض المشرف العملي للمعهد الأكاديمي فيتالي ناؤمكين مسيرة العيسى الوظيفية، وإسهاماته بشكل دؤوب في تعزيز التقارب الثقافي بين الأمم من خلال زياراته لمختلف دول العالم وتواصله مع أصحاب الثقافات وأتباع الديانات المختلفة.

وأكد نعومكين أن مبادئ الوسطية والاعتدال التي تتمسك بها الرابطة وأمينها العام تُسهم في ترسيخ الأمن في العالم وتتصدى لأطروحات التطرف والعنف التي تسعى لزرع الشقاق والخلافات بين الناس، مشيرا إلى أن العيسى قد مُنح الجائزة لقاء خدماته الجليلة في تطوير الفقه الإسلامي وتحسين العلاقات الرسمية والشعبية بين روسيا والعالم الإسلامي.

من جهته، عبّر الأمين العام عن اعتزازه بالتكريم الذي منحه إياه المعهد الذي يعد من أشهر المؤسسات الاستشراقية الأكاديمية حول العالم منذ 200 عام تميز خلالها بالدراسات المحايدة والمنصفة للإسلام، مشيدا باهتمام روسيا بالثقافة العربية والإسلامية وحرصها على التواصل مع العالم الإسلامي وتعلّم لغته وفهم ثقافته.

شهد الحفل عدد من ممثلي الرئاسة الروسية ومجلسي الدوما والشيوخ ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى نخبة من الأكاديميين المتخصصين في الاستشراق، والقيادات الدينية، وجمع من الباحثين والطلاب.

المصدر: "واس"