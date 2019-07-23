مصر.. جدل بعد إعجاب "مفجر ثورة يناير" بتدوينة علاء مبارك حول وفاة والده (صور)

تسبب وائل غنيم "مفجر ثورة 25 يناير 2011"، بموجة كبيرة من الجدل في مصر وخاصة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد إعجابه بتدوينة لعلاء مبارك حول نفي شائعة وفاة والده.

ووفقا لصحيفة "الوطن" المصرية، فإن إعجاب وائل غنيم بتغريدة علاء مبارك لم يكن على الإطلاق من الأمور المتوقعة، ما دفع أحد رواد مواقع التواصل للتعليق على الأمر بالقول إنه "قصة سريالية"، في إشارة إلى أنها تفوق الواقع.

واستخدم وائل غنيم، أحد الشباب الذين دعوا للاحتجاج، في أحداث 25 يناير 2011، والمطالبة برحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، حسابه على موقع الرسائل القصيرة تويتر، في تسجيل إعجاب بتغريدة لعلاء مبارك يمدح فيها والده.

تعليق حساب وائل غنيم على "تويتر"، والذي يتابعه قرابة 3 ملايين شخص، على تغريدة علاء مبارك، صاحبه تفاعل كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن غرابة الأمر، فكتب حساب معلقا على الأمر: "وائل غنيم اللي شارك فيما يسمى ثورة يناير بيعمل لايك لعلاء مبارك، عجبت لك يا زمن".

يذكر أن ثورة يناير 2011 أدت إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، ففي السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير 2011 أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان مقتضب تخلي الرئيس عن منصبه وأنه كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقياده محمد حسين طنطاوي بإدارة شئون البلاد.