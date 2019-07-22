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مجلة روسية تكشف عن صفقات مقاتلات عقدتها مصر والجزائر مع روسيا

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مجلة روسية تكشف عن صفقات مقاتلات عقدتها مصر والجزائر مع روسيا
Sputnik Alexander Vilf
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نشرت مجلة "New Defence Order Strategy " العسكرية الروسية، في عددها لشهر يوليو الحالي، معلومات عن عقود التسليح الروسية الموقعة مع الزبائن في منطقة الشرق الأوسط خلال 2015 - 2018.

مجلة روسية تكشف عن صفقات مقاتلات عقدتها مصر والجزائر مع روسياصورة من المجلة
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وأظهرت المجلة مجموعة هامة من المعلومات حول تعاقد مصر على 24 مقاتلة تفوق جوي ضاربة "سوخوي سوبر فلانكر"، وذلك عام 2018، بقيمة 2.5 مليار دولار.

وتعاقدت مصر أيضا على 46 مقاتلة متعددة المهام من طراز " MiG-29M/M2 " معدلة بقيمة 2 مليار دولار، بالإضافة إلى تعاقدها على 46 مروحية هجومية "Ka-52 Alligator" عام 2015 غير معلوم قيمتها. 

كما أظهرت المجلة تعاقد الجزائر على 16 مقاتلة متعددة المهام "MiG-29M/M2 " عام 2018، بقيمة 800 مليون دولار.

وتعاقدت أيضا على 14 مقاتلة تفوق جوي ضاربة "Su-30MKA Flanker-C " عام 2015 بقيمة مليار دولار.

كما أشارت المجلة إلى احتمال تعاقد الجزائر على القاذفة المقاتلة " Su-32 " وهي النسخة التصديرية من "Su-34 Fullback " لتكون أول زبون أجنبي لها.

المصدر: New Defence Order Strategy

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