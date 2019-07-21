كوشنر يتوجه للشرق الأوسط لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة الاقتصادية من صفقة القرن

قال مسؤول بالإدارة الأمريكية إن مستشار الرئيس وصهره، جاريد كوشنر، سيبدأ الأسبوع المقبل جولة للشرق الأوسط بغية وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل خطته للسلام المعروفة بـ"صفقة القرن".

وسيرأس كوشنر وفدا أمريكيا يضم مبعوث واشنطن الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، والمبعوث الخاص إلى إيران براين هوك.

وتوقع المسوؤل أن يزور الوفد السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وإسرائيل في إطار الجولة، مشيرا إلى أن المسار النهائي للرحلة لم يحدد بعد.

وبخصوص هدف المشاورات، قال المصدر إنه يكمن في "مواصلة الزخم الذي تولد في ورشة العمل في البحرين ووضع اللمسات الأخيرة على الجزء الاقتصادي من الخطة".

وأكد أن الوفد سيتناول أيضا الجانب السياسي من "صفقة القرن"، فضلا عن مسألة تشكيل صندوق استثمار دولي جديد لمساعدة فلسطين.

وسيغادر الوفد واشنطن أواخر هذا الشهر ويعود إليها في أوائل أغسطس.

وكان غرينبلات قد أعلن أن البيت الأبيض يدرس إمكانية نشر الجزء السياسي لـ"صفقة القرن" قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في إسرائيل والمقررة في 17 سبتمبر.

وفي الـ29 من يونيو الماضي، كشفت واشنطن الستار عن وثيقة مكونة من 40 صفحة تتضمن الجانب الاقتصادي من خطتها للسلام في الشرق الأوسط. وتشمل استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في فلسطين ودول جوارها، وتحديدا مصر والأردن ولبنان.

المصدر: وكالات