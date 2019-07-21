 
مباشر

الدوحة: نتابع بحذر التطورات الأخيرة في مضيق هرمز

أخبار العالم العربي

الدوحة: نتابع بحذر التطورات الأخيرة في مضيق هرمز
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5k4

أعربت الدوحة عن قلقها من الأحداث الجارية في منطقة مضيق هرمز، وما سبقها من أحداث تمس الملاحة البحرية إقليميا ودوليا.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان: "نتابع في دولة قطر بحذر التطورات الأخيرة في مضيق هرمز وما سبقها من أحداث تمس خطوط الملاحة البحرية الإقليمية والدولية على حدٍّ سواء، ونؤكد على ضرورة احتواء هذه الأحداث بشكل عاجل".

وأضافت: "وفي الوقت الذي نعبر فيه عن قلقنا فإن دولة قطر تطالب جميع الأطراف بممارسة ضبط النفس والعمل على إيجاد مخرج سلمي لهذه الأحداث".

إثر إعلان الحرس الثوري الإيراني احتجازه ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، "لعدم التزامها" بقوانين الملاحة البحرية.

إقرأ المزيد
إيران تنزع العلم البريطاني وترفع علمها على الناقلة البريطانية المحتجزة
إيران تنزع العلم البريطاني وترفع علمها على الناقلة البريطانية المحتجزة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا