أعربت الدوحة عن قلقها من الأحداث الجارية في منطقة مضيق هرمز، وما سبقها من أحداث تمس الملاحة البحرية إقليميا ودوليا.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان: "نتابع في دولة قطر بحذر التطورات الأخيرة في مضيق هرمز وما سبقها من أحداث تمس خطوط الملاحة البحرية الإقليمية والدولية على حدٍّ سواء، ونؤكد على ضرورة احتواء هذه الأحداث بشكل عاجل".

وأضافت: "وفي الوقت الذي نعبر فيه عن قلقنا فإن دولة قطر تطالب جميع الأطراف بممارسة ضبط النفس والعمل على إيجاد مخرج سلمي لهذه الأحداث".

بيان بشأن التطورات الأخيرة في خطوط الملاحة الإقليمية والدوليةhttps://t.co/wBUtr0CwQf#وزارة_الخارجية_قطرpic.twitter.com/W7FezBei9o — وزارة الخارجية - قطر (@MofaQatar_AR) July 21, 2019

إثر إعلان الحرس الثوري الإيراني احتجازه ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، "لعدم التزامها" بقوانين الملاحة البحرية.

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المصدر: RT