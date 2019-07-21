إيران تنزع العلم البريطاني وترفع علمها على الناقلة البريطانية المحتجزة

نشرت قناة "برس تي في" الإيرانية فيديو يظهر رفع العلم الإيراني على الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" المحتجزة من قبل الحرس الثوري الإيراني منذ الجمعة، بدعوى مخالفتها قوانين الملاحة.

وقد أكد مدير الملاحة البحرية في محافظة هرمزغان الإيرانية، مراد عفيفي بور، الجمعة أن احتجاز ناقلة النفط البريطانية جاء بسبب مخالفتها قوانين الملاحة، واصطدامها بسفينة صيد في مضيق هرمز.

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المصدر: RT