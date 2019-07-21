حفتر يعين آمرا جديدا لمجموعة عمليات المنطقة الغربية

أفاد مراسلنا في ليبيا بأن قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، قرر تعيين اللواء المبروك الغزوي آمرا لمجموعة عمليات المنطقة الغربية خلفا للواء عبد السلام الحاسي.

ويأتي هذا القرار في خضم معارك عنيفة يخوضها "الجيش الوطني الليبي" ضد القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) ومقرها طرابلس العاصمة.

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وقد شغل الغزوي منصب حاكم منطقة سبها العسكرية وقبلها آمرا لمنطقة الكفرة، كما شغل منصب عميد بلدية الكفرة، وفقا لوسائل إعلام ليبية.

وكان مصدر عسكري في بنغازي قد أعلن في وقت سابق، أن سبعة مقاتلين موالين لـ"الجيش الوطني الليبي" قتلوا الليلة الماضية بضربة طائرة مسيرة جنوب العاصمة طرابلس، وفقا لـ"رويترز".

من جانبه، أعلن "الجيش الوطني الليبي" أنه أسقط طائرة مسيرة يوم الأحد في ضاحية عين زارة جنوب طرابلس، دون مزيد من التفاصيل.

المصدر: RT + وكالات