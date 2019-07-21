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رويترز: مقتل 7 عناصر من "الوطني الليبي" بضربة طائرة مسيّرة

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رويترز: مقتل 7 عناصر من
Reuters GORAN TOMASEVIC
عناصر من القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية خلال معركة طرابلس (صورة أرشيفية)
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أعلن مصدر عسكري في بنغازي أن سبعة مقاتلين موالين لـ"الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر، قتلوا الليلة الماضية بضربة طائرة مسيرة جنوبي العاصمة طرابلس، وفقا لـ"رويترز".

من جانبه، أعلن "الجيش الوطني الليبي" دون تفاصيل، أنه أسقط طائرة مسيرة يوم الأحد في ضاحية عين زارة جنوب طرابلس.

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وتشهد مشارف العاصمة الليبية منذ مطلع أبريل الماضي، معارك تتصدى فيها القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) ومقرها طرابلس، للهجوم الذي تشنه قوات تابعة لحفتر في مهمة "تحرير المدينة من الجماعات والمليشيات الإرهابية".

المصدر: رويترز

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