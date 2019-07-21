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الحوثيون يعلنون شن هجوم بري داخل السعودية

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الحوثيون يعلنون شن هجوم بري داخل السعودية
almasirah.net
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أعلن موقع "المسيرة نت" التابع للحوثيين في اليمن، أن "عددا من الجنود السعوديين والمرتزقة لقوا مصرعهم وجرح آخرون اليوم الأحد في عملية هجومية بجيزان داخل السعودية".

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وأبلغ مصدر عسكري هذا الموقع بأن الجيش واللجان الشعبية شنوا عملية هجومية شرق جبل جحفان بجبهة جيزان.

وأكد مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين ومن أسماهم بالمرتزقة واغتنام أسلحتهم خلال الهجوم.

وكان الحوثيون حسبما أعلنوا، قد شنوا أمس السبت هجوما على مواقع شرق جبل الدود تمكنوا خلاله من تدمير أحد المواقع وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف حاميته، بالإضافة إلى إحراق آلية عسكرية واغتنام أسلحة.

المصدر:"المسيرة نت"

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