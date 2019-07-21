التحالف العربي يعلن عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين في غارات لطيرانه

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الحوثيين بضربات جوية شنتها طائراته ضد تجمعات وآليات للحوثيين في محافظتي الضالع وصعدة في اليمن.

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وقال مصدر عسكري في تصريح بثه الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية: "الغارات طالت تجمعات وآليات للمليشيا في معسكر الجب الخاضع لسيطرتها شمالي منطقة حجر، التابعة لمديرية قعطبة" مضيفا أن "الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير آليات قتالية تابعة لهم".

وفي محافظة صعدة، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع وتجمعات في محيط مركز مديرية باقم شمال المحافظة، أسفرت عن مصرع 12 عنصرا من الحوثيين وجرح آخرين.

وخلفت الحرب المستمرة في اليمن للعام الخامس على التوالي أزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأكبر على مستوى العالم، حيث يعاني الكثير من المدنيين أوضاعا معيشية صعبة، علاوة على تفشي الكوليرا في البلاد بشكل واسع.

المصدر: "سبق"