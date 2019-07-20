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التحالف العربي ينفذ عملية نوعية ضد أهداف في صنعاء

أخبار العالم العربي

التحالف العربي ينفذ عملية نوعية ضد أهداف في صنعاء
Reuters
طائرات حربية تابعة للتحالف العربي - أرشيف -
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أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية فجر اليوم السبت أنه بدأ عملية نوعية لضرب أهداف عسكرية "مشروعة" في محافظة صنعاء.

وصرح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة نفذت فجر اليوم عملية عسكرية لتدمير 5 مواقع دفاع جوي، وموقع تخزين صواريخ بالستية في محافظة صنعاء.

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وأوضح أن عملية الاستهداف هي امتداد للعمليات العسكرية السابقة والتي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف لتدمير قدرات الدفاع الجوي والقدرات العدائية الأخرى.

وشدد على التزام قيادة القوات المشتركة بمنع وصول واستخدام الحوثيين، وكذلك ما وصفها بالتنظيمات الإرهابية الأخرى، لمثل هذه القدرات النوعية التي تمثل تهديدا مباشرا لطائرات الأمم المتحدة والملاحة الجوية وقدرات تهدد حياة المدنيين.

وأكد المالكي أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم الأضرار.

المصدر: "الإخبارية السعودية"

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