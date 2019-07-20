العراق.. طيران التحالف يقتل 3 مسلحين بضربة جوية في كركوك
Reuters ALTUN KUPRI
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وجه طيران التحالف الدولي ضربة لأحد أوكار الإرهابيين في قتل وادي "الكرحة" بمحافظة كركوك، أدت إلى مقتل 3 من المسلحين كانوا داخل الوكر.
وأشارت "خلية الإعلام الأمني" إلى أن العملية جاءت استنادا لمعلومات دقيقة من مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية العراقية.
من جهة أخرى عثرت قوة من الشرطة الاتحادية والقوات المتعاونة معها في "وادي أبو خناجر" في كركوك على أسلحة مختلفة وأعتدة وعبوات معدة للتفجير، معلنة أنه جرى التعامل معها بالطرق الأصولية.
المصدر: RT
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