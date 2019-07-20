 
مباشر

العراق.. طيران التحالف يقتل 3 مسلحين بضربة جوية في كركوك

أخبار العالم العربي

العراق.. طيران التحالف يقتل 3 مسلحين بضربة جوية في كركوك
Reuters ALTUN KUPRI
محافظة كركوك شمالي العراق - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5fr

وجه طيران التحالف الدولي ضربة لأحد أوكار الإرهابيين في قتل وادي "الكرحة" بمحافظة كركوك، أدت إلى مقتل 3 من المسلحين كانوا داخل الوكر.

وأشارت "خلية الإعلام الأمني" إلى أن العملية جاءت استنادا لمعلومات دقيقة من مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية العراقية.

من جهة أخرى عثرت قوة من الشرطة الاتحادية والقوات المتعاونة معها في "وادي أبو خناجر" في كركوك على أسلحة مختلفة وأعتدة وعبوات معدة للتفجير، معلنة أنه جرى التعامل معها بالطرق الأصولية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا