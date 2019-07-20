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بغداد: دول أوروبية وعربية فاعلة تؤيد موقفنا تجاه الأزمة الأمريكية الإيرانية

أخبار العالم العربي

بغداد: دول أوروبية وعربية فاعلة تؤيد موقفنا تجاه الأزمة الأمريكية الإيرانية
RT facebook.com/MOFA.IQ
مبنى وزارة الخارجية العراقية
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف اليوم السبت في حديث لـRT، أن دولا أوروبية وعربية تتفق مع العراق في رؤيته تجاه الأزمة الأمريكية الإيرانية.

وقال الصحاف إن وزارة الخارجية تعمل مع دول فاعلة في الاتحاد الأوروبي ودول عربية من أجل إيجاد صيغ توافقية للحد من التصعيد المستمر بين إيران وواشنطن.

وأضاف: "مقارباتنا تستند إلى إيجاد حل محايد خلال الحوارات بنحو يسمح بمنع التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر ومغبة الحرب".

وقبل أسبوع، كشفت فيدريكا موغريني مفوضة الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية عن دعم الاتحاد لمقترح عراقي لعقد مؤتمر إقليمي هدفه الحد من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران ونزع فتيل التوتر من المنطقة.

المصدر: RT

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