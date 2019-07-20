 
مباشر
عاجل
مسؤول إيراني: ناقلة النفط البريطانية كانت متجهة إلى أحد الموانئ السعودية

رئيس "المجلس العسكري": لن نسلم البشير لـلجنائية الدولية

أخبار العالم العربي

رئيس
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
الفريق البرهان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5c9

أعلن رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن المجلس لن يسلم الرئيس المعزول عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

إقرأ المزيد
رواية مثيرة عما حدث في منزل الرئيس السوداني المخلوع لحظة اعتقاله!
رواية مثيرة عما حدث في منزل الرئيس السوداني المخلوع لحظة اعتقاله!

وأكد بتصريحات أدلى بها لـ"بي بي سي" أنه ستتم محاكمته داخل البلاد لأن القضاء السوداني مؤهل وقادر على ذلك.

وكشف البرهان أنه "لم تصدر تعليمات من قادة المجلس بفض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم" في يونيو الماضي، عندما انقضت وحدات مسلحة شبه عسكرية على المعتصمين وقتلت منهم أكثر من 100 شخص.

وقال إن بعض القادة العسكريين متورطون في الواقعة، وأن السلطات تحقق معهم تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة.

وتوقع البرهان، أن يتوصل وفدا التفاوض في المرحلة الانتقالية إلى اتفاق سريع بشأن الإعلان الدستوري وذكر أنه تم الاتفاق على جزء كبير من الوثيقة.

المصدر: BBC

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا