تعرض سياح من كردستان العراق إلى اعتداء في تركيا

تعرض عدد من سياح إقليم كردستان العراق، إلى اعتداء في مدينة "طرابزون" التركية، وذلك بعد أن حاولوا التقاط صور تذكارية مع علم الإقليم.

وجاء في بيان صادر عن حكومة الإقليم، أن علم كردستان العراق، هو علم دستوري في إطار العراق، وسبق أن رفع على الساريات في المطارات وقاعات الاستقبال خلال زيارة الوفود الرسمية من الإقليم إلى تركيا.

بيان من المتحدث الرسمي حول الاعتداء على سياح من إقليم كوردستان في تركياhttps://t.co/MttAaBv4gd — KRG (@Kurdistan) July 19, 2019

من جهته، عبر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، عن قلقه جراء ما حصل، وأوعز الى الجهات المعنية لمخاطبة المسؤولين في تركيا بهدف الإفراج عن السياح الموقوفين.

المصدر: RT