الرئيس الجزائري يرحب بالشخصيات المقترحة لقيادة الحوار

رحب الرئيس الجزائري، عبد القادر بن صالح، بالاقتراح الذي تقدم به "منتدى المجتمع المدني للتغيير" بخصوص الشخصيات الوطنية التي ستقود مسار الحوار، معلنا البدء بمشاورات تشكيل الفريق.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أنه "تناهى إلى علم الرئيس فحوى المداخلة التي تقدم بها منتدى المجتمع المدني للتغيير، الأربعاء، واعتبرها خطوة إيجابية في سبيل تجسيد المسعى الذي اقترحته الدولة".

وأضاف البيان، أن "الرئيس أشار إلى أن هذا الاقتراح من شأنه أن يكون أرضية لتشكيل فريق من الشخصيات الوطنية التي سيوكل إليها مهمة قيادة مسار تسهيل الحوار".

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وتابع، "وقوفا عند رغبة مواطنينا، وكما أكد رئيس الدولة، يتعين أن تتوفر لدى هذه الشخصيات شروط المصداقية والاستقلالية، وأن لا يكون لها انتماء حزبي أو طموح انتخابي، شخصيات تبرز بفعل سلطتها المعنوية أو شرعيتها التاريخية، السياسية أو الاجتماعية المهنية".

وأكد المصدر ذاته، أنه "من هذا المنظور، وشريطة أن تبدي استعدادا لذلك، تعد الشخصيات التي اقترحها المنتدى مؤهلة تماما لأداء هذه المهمة النبيلة خدمة لوطننا، وستباشر مشاورات تفضي إلى تشكيل هذا الفريق الذي سيعلن عن تركيبته النهائية قريبا".

المصدر: RT