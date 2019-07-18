أعلنت سلطات الأرجنتين اليوم الخميس عن تجميد أصول "حزب الله" اللبناني، الذي تتهمه بتنفيذ هجومين إرهابيين على أراضيها.

ووجهت وحدة المعلومات المالية في الأرجنتين، وهي هيئة مكلفة بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، بتجميد الأصول التابعة للحزب وأعضائه بعد يوم من وضع البلاد قائمة جديدة للأشخاص والكيانات المرتبطة بالإرهاب.

وبفعل هذا القرار سيندرج "حزب الله" تلقائيا ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في الأرجنتين.

ويأتي هذا الإعلان تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للبلاد لحضور مراسم إحياء الذكرى الـ25 لضحايا تفجير مبنى الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية (آميا) في الـ 18 من يوليو 1994 الذي أودى بحياة 85 شخصا. واتهمت الأرجنتين "حزب الله" وإيران بالوقوف وراء هذا الهجوم، الذي نفيا صلتهما به.

كما اتهمت السلطات الأرجنتينية "حزب الله" بتدبير التفجير الانتحاري ضد السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس عام 1992 والذي راح ضحيته 29 شخصا.

المصدر: رويترز