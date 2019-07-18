الحشد الشعبي للعبادي: تنساق وراء حملات أعداء العراق

قال الناطق باسم هيئة الحشد الشعبي في العراق عبد الهادي الدراجي اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ينساق وراء حملات أعداء العراق.

وذكر في بيان صحفي أن "الإشكالات المثارة على الحشد من حيث وجود فضائيين (أسماء مقاتلين وهمية) واستغلال البعض لمواقعهم أو قدراتهم لا يختلف عن الإشكالات المثارة في عموم قواتنا المسلحة، لكن لماذا التركيز على الحشد وعدم التعامل مع الظاهرة في عموم قواتنا المسلحة ومنها الحشد بروح وطنية بناءة تسعى لإيجاد الحلول لا إلى الإساءة والطعن والتشكيك بما يثير الشبهات حول الحشد فقط".

وأضاف "نستغرب انسياق رئيس الوزراء السابق في هذه الحملات من أعداء العراق في الداخل والخارج، خصوصاً مع الحشد الشعبي الذي قدم قوافل متواصلة من الشهداء والجرحى والمفقودين وحجم لا يوصف من التضحيات والتي كان لها الدور الكبير لتلبية نداء المرجعية ونداء الواجب وساهمت مع بقية قواتنا المسلحة وقوى شعبنا ومن ساندنا من شعوب ودول لتحقيق النصر العظيم".

وأشار الدراجي إلى أن "العبادي المسؤول الأول كقائد عام عن الحشد خلال السنوات منذ توليه منصب رئيس الوزراء والى 24 أكتوبر 2018، أما الادعاء أنه أشار للمخالفات أثناء مسؤوليته، فهذا لا يكفي من أعلى مسؤول في الدولة والقوات المسلحة ومنها الحشد الشعبي".

يذكر أن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قال مؤخرا إن "هناك أسماء وهمية في الحشد الشعبي يحصل قادة في الحشد بموجبها على رواتب لأشخاص غير موجودين على أرض الواقع".

المصدر: RT