أوقفت مصر، اليوم الأربعاء، سفر الركاب من حاملي تأشيرات الفعالية إلى السعودية عقب إعادة الأخيرة 30 مصريا سافروا إلى المملكة.

وأفادت وسائل إعلام مصرية وسعودية بأن المملكة منعت، الثلاثاء، دخول نحو 30 مصريا من حاملي هذه التأشيرة لأنها غير مسجلة على أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج، وتمت إعادتهم إلى مطار القاهرة الدولي، وتقوم سلطات الأمن المصرية بالتحقيق لمعرفة الشركات التي قامت باستصدار التأشيرات.

وعقب هذا الحادث، أوقفت سلطات مطار القاهرة الدولي وشركات الطيران سفر الركاب إلى السعودية، والذين يحملون تأشيرة الفعالية التي استحدثتها الرياض قبل أشهر بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه في المملكة.

وفي غضون ذلك، أوضحت مصادر مطلعة من المطار أن نحو 30 حاجا مصريا تعرضوا لعملية نصب، حيث قامت شركات باستخراج تأشيرة الفعالية لهم وتسفيرهم على مجموعات إلى الأراضي السعودية بهدف قضاء مناسك الحج.

وفور وصولهم إلى جدة، اكتشفت السلطات السعودية الحيلة الجديدة من الشركات، بسبب عدم تدوين بيانات الركاب ضمن الحجاج، وإنما يتم تسجيلهم على أنهم سياح، ورفضت السلطات السعودية دخول الحجاج بهذه التأشيرة وتمت إعادتهم إلى القاهرة.

وأضافت المصادر أن سلطات مطار القاهرة استقبلتهم في مبنى الركاب 2 بالمطار، وتجري تحقيقات موسعة معهم لمعرفة الشركات التي قامت بحجز التأشيرات وتذاكر الرحلات الخاصة بهم، كما تم منع سفر عدد من الركاب بالمطار بنفس التأشيرات، وذلك عقب إبلاغ السلطات السعودية لشركات الطيران بوقف العمل بهذه التأشيرة خلال موسم الحج.

وفي مارس الماضي، استحدثت السعودية تأشيرة الفعالية لتمكين الراغبين من حضور الفعاليات التي تقام في المملكة، على أن يتم إصدار التأشيرة خلال 24 ساعة من تسلم جواز طالبها مع بدء تطبيقها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية وسعودية