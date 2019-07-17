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قرقاش يعلق على بيان الدول الست بخصوص ليبيا

أخبار العالم العربي

قرقاش يعلق على بيان الدول الست بخصوص ليبيا
Reuters
أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية،
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قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن بيان الدول الست حول ليبيا، الداعي إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول العاصمة طرابلس يمثل أولوية العودة للمسار السياسي.

وأضاف قرقاش في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأربعاء، أن التحذير من محاولات الجماعات الإرهابية استغلال الفراغ تجسيد لطبيعة المخاطر، وموقف مهم لصالح السلام والاستقرار.

ودعت كل من فرنسا وبريطانيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا، أمس الثلاثاء، إلى الوقف الفوري للعمليات القتالية حول العاصمة الليبية طرابلس.

وحذرت الدول الست في بيان مشترك من محاولات "الجماعات الإرهابية" استغلال الفراغ السياسي في البلاد.

المصدر: RT

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