قرقاش يعلق على بيان الدول الست بخصوص ليبيا

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن بيان الدول الست حول ليبيا، الداعي إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول العاصمة طرابلس يمثل أولوية العودة للمسار السياسي.

وأضاف قرقاش في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأربعاء، أن التحذير من محاولات الجماعات الإرهابية استغلال الفراغ تجسيد لطبيعة المخاطر، وموقف مهم لصالح السلام والاستقرار.

بيان الدول الست حول ليبيا والداعي إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول العاصمة طرابلس يمثل إرادة المجتمع الدولي وأولوية العودة للمسار السياسي، والتحذير من محاولات الجماعات الإرهابية استغلال الفراغ تجسيد لطبيعة المخاطر، موقف مهم لصالح السلام والاستقرار. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 17 июля 2019 г.

ودعت كل من فرنسا وبريطانيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا، أمس الثلاثاء، إلى الوقف الفوري للعمليات القتالية حول العاصمة الليبية طرابلس.

وحذرت الدول الست في بيان مشترك من محاولات "الجماعات الإرهابية" استغلال الفراغ السياسي في البلاد.

المصدر: RT