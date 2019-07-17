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قتلى وجرحى جراء استهداف حافلة عسكرية سورية

أخبار العالم العربي

قتلى وجرحى جراء استهداف حافلة عسكرية سورية
Reuters
قوات الجيش السوري في درعا جنوب البلاد
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قتل 5 جنود سوريين وأصيب 16 آخرون، اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة في حافلتهم بحي الضاحية على طريق اليادودة في مدينة درعا​.

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وقال مصدر عسكري لـ RT إن "إرهابيين زرعوا عبوة ناسفة داخل حافلة عسكرية تقل الجنود من منازلهم إلى نقاطهم العسكرية".

وتنتشر في محافظة درعا العديد من الخلايا النائمة للمسلحين، على الرغم من دخول العام الثاني على تحرير المحافظة عبر مصالحة، برعاية روسية، ضمنت خروج من لا يرغب من المسلحين البقاء في درعا إلى إدلب.

وخلال العام الماضي شهدت المحافظة الكثير من الهجمات ضد مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري.

المصدر: RT

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