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أشغال إسرائيلية مكثفة على حدود لبنان

أخبار العالم العربي

أشغال إسرائيلية مكثفة على حدود لبنان
الوكالة الوطنية للاعلام
القوات الإسرائيلية تكثف الأشغال على حدود لبنان
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يقوم الجيش الإسرائيلي بأشغال مكثفة على حدود لبنان، حيث أقدم اليوم الثلاثاء، على خرق السياج التقني واقتلاع أشجار في الجانب اللبناني، وسط استنفار الجيش و"اليونيفيل".

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نشاط لافت للجيش الإسرائيلي عند حدود لبنان
نشاط لافت للجيش الإسرائيلي عند حدود لبنان

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن القوات الإسرائيلية اخترقت السياج التقني قرب منطقة العباد في بلدة حولا عند حدود لبنان الجنوبية، بجرافات اقتلعت عشرات الأشجار الحرجية، وسط حراسة مشددة من الدبابات وعشرات الجنود الإسرائيليين، في ظل استنفار للجيش اللبناني وقوات الطوارئ العاملة في جنوب لبنان.

وسجل الجيش اللبناني اعتراضه على هذه الأعمال، وأبلغ قوات "اليونيفيل" التي بدورها أبلغت الجانب الإسرائيلي، حيث توقفت الأعمال حاليا، فيما بقيت الآليات التابعة للقوات الإسرائيلية متوقفة في مكانها، وقد حضرت إلى المكان لجنة من فريق الارتباط في "اليونيفيل" لوضع نقاط يسمح العمل بموجبها.

وفي بلدة ميس الجبل- قضاء مرجعيون، استأنفت القوات الإسرائيلية أعمال الحفريات في محاذاة السياج التقني الفاصل قبالة محلة المنارة، بمؤازرة سيارتين عسكريتين.
كذلك، استأنفت القوات الإسرائيلية أعمال رفع السواتر الترابية خلف الشريط التقني قبالة منتزهات الوزاني بواسطة جرافتين وشاحنتين.

ويعمل الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، على تكثيف أعماله على طول حدود لبنان الجنوبية، لا سيما بعدما أعلن عن اكتشاف وتدمير أنفاق لـ "حزب الله".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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